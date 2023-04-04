الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمسية ثقافية تحت عنوان «العودة الى الجزيرة» بقصر ثقافة العريش

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يواصل المقهى الثقافى بقصر ثقافة العريش، فعالياته لليوم الثالث، بحضور لفيف من أدباء سيناء، حيث أقيمت أمسية ثقافية تحت عنوان "العودة الى الجزيرة"، بحضور إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش، وتحت إشراف صفاء حمدى، مدير ادارة الشئون الثقافية. 

ودعا إقليم القناة وسيناء الثقافي وقصر ثقافة شمال المواطنين للحضور للاستمتاع ببرامج المقهي الثقافي.

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ويشارك في مقهى شمال سيناء الثقافي لفيف من الشعراء والفنانين منهم الشاعر حسونة فتحي، والشاعر د.سمير محسن، والشاعر د.حمدى سليمان، والشاعر مسعد بدر.

وتقام فعاليات المقاهي الثقافية تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل محمد، وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء الثقافى.

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وكان إقليم القناة وسيناء الثقافي قد أعلن عن انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية السبت الماضي بفرع ثقافة شمال سيناء، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بقصر ثقافة العريش وجميع المواقع الثقافية التابعة له وتستمر حتى ٢٢ رمضان ، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

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ويشمل برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي عروضا للفنون شعبية لفرقتي العريش وبني سويف، والعريش التلقائية، والعريش الإستعراضية وإنشاد ديني لفرقتي البحيرة والإسماعيلية وموسيقى عربية لفرقتي محمد عبدالوهاب، العريش، وبورسعيد الآلات شعبية، بالإضافة إلى عروض مسرحية لفرق أسوان، أسيوط، طنطا المسرحية.

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كما يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بمقهى كابتن غزالي الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، ولقاءات برنامج "العودة إلى الجذور" بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم: حسونة فتحي، حاتم عبدالهادي، مسعد بدر، عبدالقادر عيد، عبدالله السلامية، بالإضافة إلى لقاءات برنامج "عطر الأحباب" الذي يتناول سيرة المبدعين الراحلين ومنهم: عبدالقادر مرسي، عطية عليان، عنيز سالم، حافظ الصادق، بالإضافة إلى محاضرات ثقافية متنوعة.

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ويتضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة اشرف المشرحانى، عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها ورش فنية إبداعية، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، لوحات سيناوية ورش من التصنيع بالألومنيوم والنحاس وأيضا ورشة الحكي والألعاب الشعبية للباحث د. حمدي سليمان.

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وتقدم كذلك عددا من ورش الأشغال اليدوية للمرأة منها ورشة ثوب سيناوي تدريب شادية عبدالعليم، ورشة "الكليم" المدربة زينب عبد ربه وورش إبداعية لذوي القدرات الخاصة.

مصر سيناء شمال سيناء فعاليات الثقافة

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