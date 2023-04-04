الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يتعادل مع سيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تعادل فريق الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح محمد الشامي التسجيل لـ الإسماعيلي بهدف في الدقيقة السابعة بمجهود فردي رائع، بعد تلقيه تمريرة طولية من منتصف الملعب.

واستطاع التونسي سيف تقا تسجيل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 76 من متابعة للركلة المقصية من أحمد رمضان بيكهام، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ 27 نقطة في المركز العاشر، ورصيد الإسماعيلي لـ 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، أعلنت عن مواعيد منافسات الجولات الـ24 و25 و26، من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2022 /2023) وكذلك بعض المباريات المؤجلة، باستثناء مؤجلات الأهلي وبيراميدز، نظرا لارتباط الثنائي بخوض مباريات دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفيدرالية.

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد مباريات دور الثمانية من كأس الرابطة، في نسختها الثانية.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ24 و25 للدوري الممتاز

 

مواعيد بعض المؤجلات ودور الثمانية بكأس الرابطة 

 

أحمد رمضان بيكهام الإسماعيلية الاسماعيلى الدوري المصري الممتاز الدورى المصرى

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