الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام الدورة التدريبية في مجال التدريب على الاستراتيجية القومية المحدثة للحقن الأمن بالسويس

جانب من الدورة
جانب من الدورة

اختتمت مديرية الصحة ورشة العمل والتدريب على الاستراتيجية القومية المحدثة للحقن الأمن تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

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وكانت مديرية الصحة بمحافظة السويس قد عقدت ورشة العمل على مدار أربعة أيام منقسمة الي ثلاثة دورات للمتدربين وعددهم 50 متدرب في مركز التدريب التابع لمديرية الصحة.

وحاضر بالدورة الدكتور محمود إسماعيل مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة أيه مجدي مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديريه والدكتورة رفيدة قاسم و ضمت ورشة العمل مسئولي مكافحة العدوى و مكافحة الفيروسات الكبدية بمختلف الإدارات الصحية وكذلك مسئولي التثقيف الصحي بجميع بالإدارات.

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يذكر أن ورشة العمل  تحت رعاية الإدارة العامة لمكافحة العدوى والإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة.

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وفي سياق آخر وبدعم من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وبإهتمام من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فقد أجرت مستشفي السويس العام تدخلاً طبياً ناجحاً لسيدة أجنبية تبلغ من العمر 22 عامًا قدمت لمستشفى  السويس العام اثر حادث سير، مع آلام في الرقبة ، وخدر في الجانبين، وخدر في الأطراف العلوية ، وخلل الاحساس ، وضعف في انثناء الكوع من الدرجة الرابعة ، مما أعاد لها الحركة بصورة طبيعية.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بأن المستشفى العام قد قامت فور وصول المصابة في وقت سابق ، بإجراء الفصح الطبي و عمل الأشعة اللازمة، والتي أظهرت  كسرًا خلعًيا جزئيًا بالعمود الفقري العنقي ، بالفقرة العنقية الخامسة C5 ، مع تمزق حاد بالغضروف مابين الفقرة العنقية الخامسة و السادسة  C5-6، وتغيير إشارة الحبل الشوكي العنقي ، مشيراً لإجراء جراحة c5-6 ميكروسكوبيه لتثبيت الفقرات العنقيه ، حيث تم استئصال امامي للغضروف مابين الفقرة العنقية الخامسة و السادسة مع الدمج والتصفيح بشريحة و مسامير .

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جديراً للذكر بأن المصابة تتلقي الرعاية اللازمة بعد الانتهاء من التدخل الجراحي و لا تشعر بأي ألم  و تحسن كامل بالتنميل في الجانب الأيسر و الجانب الأيمن ، و استعادة الحركية الطبيعية للرقبة ولا خلل في العضلة العاصرة .

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وقد شارك في إجراء الجراحة الميكروسكوبيه لتثبيت الفقرات العنقيه فريق المخ والأعصاب بقيادة الاستاذ الدكتور حمدي النبوي أستاذ المخ والاعصاب وبمشاركة كلاً من : دكتور طه عادل استشاري جراحة المخ والأعصاب دكتور محمد جمال أخصائي جراحة المخ والأعصاب، أستاذ دكتور محمد عبد الحق ، استشارى التخدير بجامعة عين شمس، دكتور احمد عبد الستار، أخصائي التخدير بالمستشفي، الدكتور إسلام منصور مدير الطوارئ بالمستشفى، مستر محمد شاذلي فني التخدير، ومن فريق التمريض:  مس صابرين صبحي، مستر يوسف شعبان ، مستر محمد عبد العزيز.

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دورة تدريب السويس مصر الحقن الصحة

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