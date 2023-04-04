الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد كريمة يكشف سر هجوم كتائب الإخوان على «رسالة الإمام»

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر، إن كتائب الإخوان والسلفيين معتادون على تشويه الحقائق من خلال عملية القص واللزق فيما يخدم سياستهم.

وأكد الكاتب أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن هجوم جماعة الإخوان على مسلسل رسالة الإمام الذي يجسد بطولته الفنان خالد النبوي القائم بدور الإمام الشافعي غير مبرر.

 وتابع: «مسلسل الإمام الشافعي توثيق درامي ولا يوجد به معلومة دينية خاطئة، المسلسل عمل درامي سليم، ونشكر الشركة المتحدة على جهودها». 

واستكمل: «سر انزعاج كتائب الإخوان هو أن الإمام الشافعي رمز مذهب تجديد الخطاب الديني، فهو يعمل وفق النص والعقل».

أحمد كريمة كتائب الاخوان رسالة الإمام التاسعة الأولى المصرية

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