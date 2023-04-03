«سره الباتع» الحلقة الـ13.. صافية تشكو اشتياقها لحامد إلى شباب القرية

تبدأ أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل سره الباتع، للمخرج الكبير خالد يوسف، بأحداث المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية في قرية شطانوف، والذي يعرض على قناه on وon drama، في عدة مواعيد.

وتدور الحلقة الـ13 من مسلسل سره الباتع حول صمود أهل القرية أمام هيمنة الاحتلال الفرنسي الذي يدعي العدل، وأبرز الشخصيات التي تشارك في هذه الحقبة حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، واحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، واحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، واحمد صفوت، والذي يقوم بإخراجه خالد يوسف

صافية تشكو اشتياقها لحامد إلى شباب القرية الحلقة الـ13 من مسلسل سره الباتع

بعدما هرب حامد، والذي يلعب دوره الفنان احمد صلاح السعدني من قبضة الفرنسيين، وتختفي في وقره، قرر الفرنسيين بقيادة بيللوه بالاحقاق الضرر بأهالي القرية، واستباحة منازلهم، وقتل شبابهم، وضرب النساء، والقبض على رجال القرية وعلى رأسهم شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

تجلس صافية، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، مع أحد شباب القرية، والشيخ يلعب دوره الفنان محمد عادل ، وتسأله عن مكان اختباء حامد لأنها تشتاق له وبشده، وبعد أن يخرجها بنظراته تطلب منه الاطمئنان على حامد حبيبها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تنسى هذا الأمر تمامًا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.