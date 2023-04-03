الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوى وإلهام شاهين أبرز الحضور في سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة

جانب من السهرة الرمضانية
جانب من السهرة الرمضانية

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع في سهرة رمضانية ضخمة أقيمت داخل احد قصور القاهرة الجديدة.

كان أبرز الحضور من نجوم الفن ليلى علوى، إلهام شاهين واللبنانية نيكول سابا وخالد سليم وحرمه خيرية، هانى رمزى، المخرج طارق العريان والمنتج جمال العدل، ومى سليم وشقيقتها ميس حمدان، أمير شاهين والمنتج كامل أبو على.

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ومن الإعلاميين لميس الحديدي، خالد صلاح وحرمه شريهان أبوالحسن، نيهال عهدى، وسمر يسرى، بوسى شلبى وأحمد مسعود وحرمه يمنى طولان وملكتا جمال مصر هبة السيسى وفوزية محمد، وغيرهم ممن كان في استقبالهم باسل سماقية.

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ومن مشاهير المجتمع وقيادات العمل المدني والتطوعي حضر أحمد أبو هشيمة، التربوية د.عواطف سراج الدين، فايز أباظة والمحامي الدولى خالد أبو بكر والمستشار طارق أبوهشيمة.

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أحيا الحفل الأخوان شحادة وتميز بأجواء الفخامة من حيث الديكورات لكريس مجدى والتنظيم العالمي لياسر الحريري وامتد حتى قرب مدفع الإمساك.

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إلهام شاهين المخرج طارق العريان القاهرة الجديد الل بالقاهرة الجديدة بالقاهرة الجديد المنتج جمال العدل امير شاهين هانى رمزى بوسي شلبي خالد سليم

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