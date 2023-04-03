«مذكرات زوج» الحلقة 12.. طارق لطفى ينهى علاقته بجيهان الشماشرجى

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12 أحداث مشوقة نالت اهتمام الكثير من متابعين المسلسل على قناة "سي بي سي" اليوم الإثنين.

وبدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12 في تسلسل جديد خصوصًا بعد انفصال الفنان طارق لطفي الذي يقوم بدور رءوف عن زوجته الفنانة عائشة بن أحمد التي تقوم بدور شيرين في المسلسل.

احداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12

ودخل "رءوف" قصة حب جديدة مع الفنانة جيهان الشماشرجي التي تقوم بدور "هدى" ولكن تغيرت أحداث المسلسل اليوم.

ثم يذهب طه (خالد الصاوي) إلى رؤوف (طارق لطفي) ويخبره أنه ساعده في علاقته بنجيبة (سما إبراهيم) دون قصده، كما استأذنه أن يضع مذكراته في كتابه الجديد مذكرات زوج، ويسأله عن هدى (جيهان الشماشرجي) فيقول له إنه قرر إنهاء تلك العلاقة للأبد.

وتدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل "مذكرات زوج" استعدادًا لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.