البيت الأبيض: نتفق مع روسيا بشأن الأسحلة النووية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده واشنطن متفقة مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة "تأخذ على محمل الجد" قرار روسيا نشر أسلحتها التكتيكية على أراضي بيلاروس، معتبرا التصريحات الروسية بشأن الأسلحة النووية "متهورة وغير مسؤولة".

قال كيربي خلال مؤتمر صحفي الاثنين:"نحن لم نر أي دليل على أن بوتين يعتزم استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

أضاف: "أود أن أذكركم بأن وزير الخارجية لافروف أعلن مؤخرا أنه من غير الجائز شن حرب نووية، وأنه لن يكون فيها منتصر. ونحن متفقون معه بهذا الشأن".

وأشار إلى أن واشنطن لم ترصد بعد نقل روسيا "لأي شيء" أو تحضيرها لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس.

وقال كيربي، إن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وتابع وفقًا لما نقلته وكالة رويترز: "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي، مضيفًا: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى الوطن وأيضًا بول ويلان"، مشيرًا إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا في روسيا بتهمة "التجسس".

وأدانت الولايات المتحدة توقيف صحفي أمريكي يعمل لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدة قنصلية له.

وقال مسئولون أمريكيون إنهم على تواصل مع أسرة الموقوف إيفان جيرشكوفيتش ومع الصحيفة، وإن وزارة الخارجية تواصلت مع روسيا في إطار مساعي توفير مساعدة قنصلية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار في بيان إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أمريكيين غير مقبول، ندين بأشد العبارات توقيف السيد جيرشكوفيتش".

وتابعت "أود أن أؤكد بشدة أنه يتعيّن على الأمريكيين الاستجابة لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو الذين سافروا إليها المغادرة على الفور".