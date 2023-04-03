الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نتفق مع روسيا بشأن الأسحلة النووية

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده واشنطن متفقة مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة "تأخذ على محمل الجد" قرار روسيا نشر أسلحتها التكتيكية على أراضي بيلاروس، معتبرا التصريحات الروسية بشأن الأسلحة النووية "متهورة وغير مسؤولة".

قال كيربي خلال مؤتمر صحفي الاثنين:"نحن لم نر أي دليل على أن بوتين يعتزم استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

أضاف: "أود أن أذكركم بأن وزير الخارجية لافروف أعلن مؤخرا أنه من غير الجائز شن حرب نووية، وأنه لن يكون فيها منتصر. ونحن متفقون معه بهذا الشأن".

وأشار إلى أن واشنطن لم ترصد بعد نقل روسيا "لأي شيء" أو تحضيرها لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس.

وقال كيربي، إن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وتابع وفقًا لما نقلته وكالة رويترز: "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي، مضيفًا: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى الوطن وأيضًا بول ويلان"، مشيرًا إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا في روسيا بتهمة "التجسس".

وأدانت الولايات المتحدة توقيف صحفي أمريكي يعمل لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدة قنصلية له.

وقال مسئولون أمريكيون إنهم على تواصل مع أسرة الموقوف إيفان جيرشكوفيتش ومع الصحيفة، وإن وزارة الخارجية تواصلت مع روسيا في إطار مساعي توفير مساعدة قنصلية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار في بيان إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أمريكيين غير مقبول، ندين بأشد العبارات توقيف السيد جيرشكوفيتش".

وتابعت "أود أن أؤكد بشدة أنه يتعيّن على الأمريكيين الاستجابة لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو الذين سافروا إليها المغادرة على الفور".

جون كيربى واشنطن البيت الأبيض روسيا ​الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 3-4-2023

لبنان يحقق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارته بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت