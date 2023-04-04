الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش عمل لمزارعي البصل في محافظة سوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد برنامج تنمية الصعيد، المنفذ من وزارة التنمية المحلية والإدارة المركزية للحجر الزراعي، مجموعة ورش عمل لمزارعي البصل في محافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق مع مديرية زراعة سوهاج، وذلك لشرح الطرق الصحيحة التي يتبعها المزارعين للتصدير دون دخول وسيط عن طريق التكويد المنتج لتيسير عمليه التصدير.

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من جانبه؛ قال الدكتور أحمد كحلة، منسق وزارة التنمية المحلية بسوهاج، أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تنمية قطاعين قطاع التنمية الحضارية وقطاع التنمية الاقتصادية وذلك لتسريع عجلة التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير تكتل البصل بمحافظة سوهاج.

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وأكد كحلة، أن مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والتي يأتي ضمنها تطوير "تكتل البصل" في محافظة سوهاج في صعيد مصر، موضحا أن هذا يفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي كان من بينها تكتل البصل للبدء من الموسم الزراعي القادم لتفادي الخسائر الناتجة عن تذبذبات السوق وتحسين مناخ التصدير.

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وأضاف الدكتور رفعت علام، استشارى محصول البصل بسوهاج، أنه هناك مشكلات كبيرة تخص مزارع البصل بسوهاج من أهمها ارتفاع تكلفة إنتاج محصول البصل والتى تتسبب فى تكبيد المزارع خسائر كبيرة عند انخفاض سعر المحصول و العمل على تقليل تكلفة الإنتاج عن طريق ادخال الميكنة فى عمليتى الزراعة والحصاد والتى تكلف المزارع كثيرا واتباع برامج سليمة للتسميد ومكافحة الآفات والتى تقلل كثيرا من تكاليف الانتاج.

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كما شرح الدكتور محمد المنسي، مدير إدارة خدمة المصدرين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي، دور وزارة الزراعة في منظومة التصدير والخطوات الواجب اتخاذها لإجراءات عمليات التصدير وضم محصول البصل على منظومة التكويد عبر اشتراطات جديدة للتصدير وصرح المنسي ان ما تم تصديره من البصل حتى الآن ثلاث أضعاف ما تم تصديره هذا العام حيث وصل إلى إجمالي 151 ألف طن بصل حتى الآن.

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وأكد ان الإدارة المركزية للحجر الزراعي تساعد المزارعين التصدير بأنفسهم وقيام الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتنسيق مع الدول المستوردة على مستوى العالم وتسويق منتجات المزارعين للدول المستوردة للحصول على أعلى سعر.
 

وأضاف أن عمليات التصدير سوف تتم بطرق حديثة عن طريق التكويد ويمكن حصول المزارع علي اسعار التصدير مباشرة دون وجود وسيط.

كما أوضح المنسي لمزارعي البصل بسوهاج تكلفة إجراءات التكويد الذي يشمل رسوم الانتقال ورفع إحداثيات كل موقع.

وفى سياق متصل، أوضح مجيب الرحمن فؤاد، استشاري وزارة التنمية المحلية والتكتلات الاقتصادية في كيفية تدريب مزارعي البصل على الزراعة العضوية و معاملات ما بعد الحصاد وذلك للحصول على منتج عالي الجوده يصلح للتصدير.

وأضاف فؤاد، هناك محاولة لنشر ثقافة استعمال البصل المجفف في الاستهلاك وذلك لإدخال قيمة مضافة لانتاج البصل فى مصر وإمكانية التوسع في إنشاء مصانع تجفيف البصل والاستفادة من التطوير الشامل في البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة  وهو ما يرجع على تقدم الاقتصاد المصري وفتح آفاق التصدير وكذالك ادخال الميكنة في الزراعة وفرز وتدريج البصل من أجل إحداث تنمية شاملة لكل سلسلة القيمة.

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