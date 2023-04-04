رياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-4-2023

مع بداية الساعات الأولى في صباح اليوم، شغل بال المواطنين قبل الذهاب لعملهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-4-2023، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس اليوم في عدد من المحافظات، إذ ستشهد البلاد ظواهر جوية وتكون على مدار اليوم.

غيوم ونشاط للأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-4-2023

و تنشر "الدستور" في السطور القادمة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.

وتتمثل حالة الطقس في تكون الغيوم و بنشاط الرياح المحملة بالأتربة، وذلك مع طقس يكون معتدل الحرارة نهارا في السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري، وطقس حار على كافة محافظات القاهرة الكبرى وفي جميع محافظات الصعيد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى وجود نشاط الرياح المحملة بكافة الرمال وجميع الأتربة على جميع المناطق المكشوفة، مع وجود طقس مشمس، وسوف تسجل الدرجة العظمى 31 درجة والدرجة الصغرى 17 درجة، وأيضا كذلك سرعة الرياح تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات الوجه البحري وجود نشاط الرياح المحملة بكافة الرمال والأتربة أيضا، وستبلغ سرعتها حوالي 34 كيلومترا في الساعة، و تسجل الدرجة العظمى 31 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة، مع وجود طقس معتدل الحرارة بالنهار وبارد ليلا.



درجة الحرارة اليوم



أما عن نشاط الرياح بطقس المحافظات اليوم الثلاثاء فتزداد سرعة الرياح بمحافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ ستبلغ سرعتها حوالي 38 كيلومترا في الساعة، مع التكوين للغيوم الجزئية، وستسجل أقل درجة حرارة العظمى الدرجة 25 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة.

أما طقس اليوم الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الغربية، فأن تشهد أيضا نشاط الرياح التي قد سجلت سرعتها حوالي 36 كيلومترا في الساعة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة، وستسجل العظمى 32 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة مع وجود طقس غائم جزئيا.

كما تشهد كافة محافظات شمال الصعيد وجود نشاط الرياح أيضا، إذ قد سجلت سرعتها حوالي 36 كيلومترا في الساعة، وذلك مع وجود ارتفاع طفيف في كافة درجات الحرارة التي قد بلغت 33 درجة للدرجة العظمى والدرجة الصغرى 16 درجة.