الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أحمد إسماعيل: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالنوبارية بسبب الطقس السيئ

النوبارية
النوبارية

قال الدكتور احمد إسماعيل رئيس جهاز مدينه النوبارية، إن شهدت مدينة النوبارية الجديدة، سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى ١٥ مملي لكل ساعة؛ طبقا لتقرير الأرصاد الجوية وسحب رعدية وبرق، أدت إلى تراكم كمية أمطار كبيرة في الشوارع وكمية أمطار كبيرة على الطريق الصحراوي  (مصر - الإسكندرية).
 

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل إلى أنه قد رفع درجة الاستعداد القصوى بنقاط تمركز موزعة على الأماكن الرئيسية في المدينة وعلى الطريق الصحراوي.

 

وعلى الفور بدأت سيارات الشفط وطلمبات المياه بالتعامل مع تجمعات المياه لسرعة سحب المياة الناتجة عن آثار الأمطار على مدار الساعة فور سقوط الأمطار.

النوبارية 

ووجه  الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز رؤساء الأحياء، وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المحطات وروافع الصرف الصحي وإدارة الكهرباء وإدارة النظافة بالتواجد الميداني المستمر وسرعة التعامل مع الأمطار، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالجهاز والوزارة والمحافظة لتلقي بلاغات المواطنين والاستجابه ةلفورية لها في حال وجود أعطال كهرباء تؤثر على سلامة المواطنين أثناء سقوط الأمطار أو بلاغات عن تجمعات المياه.

النوبارية 

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التعامل مع تجمعات المياه على الطريق الصحراوي وفي المدينة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومع  الحماية المدنية، وتم رفع جميع تجمعات المياه من على الطريق الصحراوي الرئيسي وحارات الخدمة أيضا وتم التأكد من إنسيابية حركة السيارات على الطريق بدون أي عوائق لسلامة المواطنين.
 

وكلف الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الجهاز، إدارة الصرف الصحي والتشغيل والصيانة والنظافة بورديات نهارية ومسائية مستمرة بالتعامل مع جميع تجمعات المطر داخل الأحياء السكنية والصناعية وتم التعامل معها وإزالتها جميعا، والتأكد من عمل بلاعات الأمطار وروافع الصرف الصحي، حتى تم رفع آثار الأمطار من المدينة بالكامل بسرعة عالية على الرغم من شدة وكمية الأمطار.
 

النوبارية 

وأشادت الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور، بتعاون جهاز المدينة معهم على الطريق الصحراوي حتى ساعات متاخرة من الليل، وللتأكد من انسيابية حركة السيارات على الطريق الصحراوي. 

وأشاد عدد من سكان المدينة بمجهود الجهاز وغرفة الطوارئ في تلقي الشكاوي والبلاغات والتعامل الميداني السريع معها بشكل عاجل.

النوبارية 

 

النوبارية 

 

اثار الامطار احمد اسماعيل الاستعداد القصوى التعامل مع الأمطار الطريق الصحراوي النوبارية الجديدة بسبب الطقس السيء

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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