للطلاب والمعلمين.. قائمة بإجازات شهر أبريل: «آخر شهر دراسة»

ينتظر الموظفون الإجازات الرسمية كي يستريحوا من عناء الأسبوع في عملهم حيث تعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر بقرار من الدولة، لذا فإنها فرصة للموظفين الذين يريدون الاستراحة من العمل ولو قليلا.

وفي أبريل فرصة مناسبة للإجازات الرسمية لكن يتمتع بها أكثر الطلاب والمعلمون، وفيما يلي أبرز الإجازات في هذا الشهر.

- يوم الجمعة 7 أبريل 2023يعد إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

- يوم السبت 8 أبريل 2023يعد إجازة أسبوعية في مدارس بعض المحافظات التي تطبق إجازة السبت.

- يوم الجمعة 14 أبريل 2023 يعد إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

- يوم السبت 15 أبريل 2023يعد إجازة أسبوعية في مدارس بعض المحافظات التي تطبق إجازة السبت.

- يوم الإثنين 17 أبريل 2023 يعد إجازة رسمية شم النسيم.

- يوم الخميس 20 أبريل 2023يعد إجازة وقفة عيد الفطر المبارك بحسب معهد الفلك.

- من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل 2023 إجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 يعد إجازة عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 28 أبريل 2023 يعد إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

السبت 29 أبريل يعد إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

وتكتمل الأخبار السارة لأولياء الأمور والمعلمين بأن شهر أبريل يعتبر آخر شهر للدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، إذ أنه من المقرر أن يبدأ يوم 6 مايو المقبل الامتحانات التي تسمى بـ"امتحانات آخر العام".