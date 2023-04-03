الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفتى الجمهورية: جميع الشرائع السماوية حمت المال وحفظته

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار الجمهورية، إن جميع الشرائع السماوية حمت المال وحفظته، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص، لذا إذا تم التدقيق في الأحكام الشرعية لوجدنا أنها تحميه أكثر من المال المملوك للجميع.
 

التبرع للجمعيات الأهلية

وأكد علام، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم فتوى" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التبرع للجميعات الأهلية ليس به شيء، خاصة أن الشرع الحنيف قصد حفظ المال بمفهومه العام، لأنه عنوان الحياة ومقصد كل البشر في التعامل.

الاختلاس والرشوة

ولفت علام إلى أن هناك بعض الحالات يكون بها تفريط وإهمال، والاختلاس والرشوة من الأمور التي تعتبر تعدياً على المال العام وقد نهى الإسلام عنه وحذر منه؛ لأن فاعله آثم لا محال.

وتابع المفتي: النبي في إدراته للأموال في المدينة كان صاحب النخيل يقترض شيئا مقابل المحصول، لكن جاء الرسول وقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم".

شوقي علام مفتى الجمهورية كل يوم فتوى صدى البلد التبرع للجمعيات الأهلية

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