الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يمنح وسام الشجاعة لضحية «عبوّة القهوة» بـ بطرسبرغ

بوتين
بوتين

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، منح وسام الشجاعة للمدون الحربي الذي تعرض للاغتيال أمس في مدينة سان بطرسبرغ. 

وقتل المدون الروسي العسكرى فلادلين تاتارسكي، من مؤيدي الحرب الروسية علي أوكرانيا وأصيب 25 شخصاً آخرين بانفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما افادت السلطات.

وقال بيان للجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ".

وكتب حاكم سان بطرسبورغ الكسندر بيغلوف على تلجرام "قضى شخص وأصيب 25 نقل 19 منهم الى المستشفى".

واغلقت الطريق حول المبنى فيما انتشرت نحو عشرين سيارة للشرطة وستّ سيارات إسعاف وشاحنات اطفاء، وفق مراسل لفرانس برس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء عن مصدر ترجيحه أن تكون "فتاة" قد حملت العبوة الناسفة.

​​​فلاديمير بوتين وسام سانبطرسبرج مدون انفجار

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