«القاهرة الإخبارية» تذيع لحظة مغادرة ترامب فلوريدا استعدادًا للمثول للمحاكمة (فيديو)

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية لحظة مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولاية فلوريدا، متجهًا لنيويورك استعدادًا للمثول للمحاكمة غدًا الثلاثاء.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، غدًا الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

وأكدت شرطة نيويورك استعدادها لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تجري غدًا الثلاثاء، كما أكدت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف.