انطلاق ماراثون ختام فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ

انطلق مارثون ختام فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار تفعيل النشاط الكشفي والإرشادي، وإظهار روح التطوع، ونشر النشاط بين العديد من الطلبة والطالبات، ونشر الوعي الكشفي والخدمة العامة من أجل تحقيق شعار مرحلة الجوالة وهي الخدمة العامة وتنمية المجتمع، ولتحقيق روح الانتماء والولاء للوطن وإشباع احتياجات الجوالين والجوالات الاجتماعية، الثقافية، الفنية، العلمية وتنمية معارفهم وتوسيع مداركهم وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم، وإكسابهم قيم الوعد والقانون الكشفي وتنمية مهاراتهم الكشفية والإرشادية وصقل مواهبهم وقدراتهم الذاتية.



جاء ذلك باشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد، وأحمد عبدالله، وأمل عبدالرحمن، ومسئولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.



وقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة ببدء فعاليات ختام المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة بالجامعة، حيث تتباري عشائر الجوالة بالجامعة في جميع المجالات الكشفية والفنية والثقافية والعلمية والرياضية والترويحية والسمر، وذلك وفقا لبنود اللائحة المنظمة للمسابقة حيث سادت روح التعاون والتنافس الإيجابي بين العشائر، وقامت هيئة التحكيم بتحكيم الأعمال الكشفية والفنية والمجالات المختلفة بمبني الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك ضمن مشروعات مركز التدريب الكشفي والإرشادي.



وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب والطالبات الفنية من أشغال ولوحات موضحًا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم؛ لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة، مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.