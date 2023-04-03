حملة «الود موصول» تقدم 250 وجبة إفطار و2000 كرتونة غذائية فى السويس

تواصل حملة "الود موصول" التي أطلقتها مؤسسة صناع الحياة مصر خلال شهر رمضان، أنشطتها في مختلف محافظات مصر، حيث وصلت الحملة اليوم إلى محافظة السويس بالتعاون مع "كتف في كتف" ومؤسسة "حياة كريمة".



وتقوم الحملة اليوم بتوزيع ما يقرب من 250 وجبة ساخنة من إنتاج مطابخ صناع الحياة بالمحافظة، لتوزيعها وقت الإفطار، بجانب توزيع 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا داخل السويس.



يذكر أن "الود موصول" هي حملة أطلقتها مؤسسة صناع الحياة خلال شهر رمضان لزيادة الترابط المجتمعي بين الأفراد بعضهم البعض وبين مختلف فئات المجتمع.



ويستطيع المشارك بالحملة وصل أحبائه من الأهل والأصدقاء والجيران والمعارف ممن فارقونا أو ما زلنا نسعد بصحبتهم، وذلك من خلال التبرع بأسمائهم لمساعدة أهالينا من الفقراء والمحتاجين، ويتم تسليم المساعدات من خلال شباب المتطوعين من المؤسسة الذين يجوبون مختلف محافظات مصر.



ومنذ بداية الحملة أول رمضان وخلال 11 يومًا قام متطوعو مؤسسة صناع الحياة بتوزيع 70 ألف وجبة ساخنة من 28 مطبخًا لصناع بمختلف محافظات مصر.



وتسعى المؤسسة خلال رمضان لتوزيع 200 ألف وجبة إفطار ساخنة بجانب توزيع 50 ألف كرتونة على أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.



وتستهدف الحملة تقديم الدعم لـ 500 ألف مستفيد في مختلف بقاع مصر من خلال مجموعة متنوعة من المساعدات والاحتياجات الأساسية بأيادي أكثر من 16000 متطوع فعال.

وتستهدف الحملة تقديم الدعم لـ 500 ألف مستفيد في مختلف بقاع مصر من خلال مجموعة متنوعة من المساعدات والاحتياجات الأساسية بأيادي أكثر من 16000 متطوع فعال.