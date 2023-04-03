الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسلام حافظ يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «سره الباتع»

إسلام حافظ
إسلام حافظ

كشف الفنان إسلام حافظ، تفاصيل دوره في مسلسل "سره الباتع"، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، ويقدم فيه شخصية فلاح بسيط  يدعى "مختار"، وهو صاحب الشخصية الرئيسة للعمل وهو "السلطان حامد".

وقال خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، مع الإعلامية مي حامد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن شخصية مختار هي نموذج للفلاح المصري البسيط الذي يكتشف صفات لا يعملها في نفسه عندما يوضع في أزمات.

رحلة الشخصية بالعمل قاسية

وأضاف، أن الأزمة لدى الشخصية ليست بسيطة ولكنها بلده، مشيرًا إلى أن رحلته لنهاية المسلسل قاسية ومليئة بخليط من المشاعر لأنه يفقد أشخاصًا، ويدافع عن بلده، ويحب فيوجد خليط من المشاعر وكلها مهمة، متمنيًا أن تكون وصلت للناس.

 

إسلام حافظ مسلسل سره الباتع تفاصيل دوره السباق الرمضاني فلاح بسيط السلطان حامد

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