إسلام حافظ يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «سره الباتع»

كشف الفنان إسلام حافظ، تفاصيل دوره في مسلسل "سره الباتع"، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، ويقدم فيه شخصية فلاح بسيط يدعى "مختار"، وهو صاحب الشخصية الرئيسة للعمل وهو "السلطان حامد".

وقال خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، مع الإعلامية مي حامد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن شخصية مختار هي نموذج للفلاح المصري البسيط الذي يكتشف صفات لا يعملها في نفسه عندما يوضع في أزمات.

رحلة الشخصية بالعمل قاسية

وأضاف، أن الأزمة لدى الشخصية ليست بسيطة ولكنها بلده، مشيرًا إلى أن رحلته لنهاية المسلسل قاسية ومليئة بخليط من المشاعر لأنه يفقد أشخاصًا، ويدافع عن بلده، ويحب فيوجد خليط من المشاعر وكلها مهمة، متمنيًا أن تكون وصلت للناس.