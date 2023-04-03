من وحي مسلسل «جميلة».. كيف تتفادى الصدمات من أقرب الأشخاص إليك؟

تصدر مسلسل جميلة مواقع التواصل الاجتماعي، للنجمة ريهام حجاج، حيث تدور الأحداث حول شخصية جميلة، التي تشغل منصب وكيل نيابة بالنيابة الإدارية، حيث تتعرض للكثير من الصدمات من أقرب الأشخاص إليها، أمها شقيقها، صديقاتها.

يحاول صناع مسلسل جميلة، في إيصال الآثار النفسية الناتجة عن الصدمات والأزمات التي يتسبب فيها أقرب الأشخاص إليك، وكيف تتصرف بطلة المسلسل في حل وتجاوز هذه الصعوبات.

كيف تتفادى الصدمة من أقرب الأشخاص إليك؟

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الصدمة العاطفية، تحدث نتيجة لحدث مؤلم تسبب فيه أحد الأشخاص المقربين، سواء حبيب زوج أو قريب.

أشارت "عبد السلام" إلى أن الصدمة العاطفية، تتسبب في قلة الثقة بالنفس والآخرين، وزعزعة الإحساس بالأمان الداخلي، فضلًا عن الشعور بالاكتئاب والوحدة نتيجة الخذلان.

وعن تفادي الآثار الناتجة عن الصدمات من أقرب الأشخاص إليك، نوهت أن التعامل بمرونة مع الحياة خاصة وقت الأزمات، الحل الأمثل للتصدي للآثار النفسية الأزمات والصدمات العاطفية بشكل عام.

كما أن تخفيف التوتر والإجهاد من الأشياء الضرورية لإكمال التعافي من الصدمات العاطفية من أقرب الأشخاص إليك، بالإضافة إلى زيادة ثقتك بنفسك.

أضافت "عبد السلام" أن إيجاد الدعم النفسي المناسب حل أيضًا للتصدي لأثار الصدمات العاطفية، وقد يكون الدعم علي شكل صديق، أو أحد أفراد أسرتك، وأحيانًا الطبيب النفسي.

أبطال مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

هناك الكثير من قنوات العرض فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحًا.