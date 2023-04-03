كاتب سعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: بدون تعاون مصر والسعودية تصبح المنطقة كلها في خطر

قال الكاتب السعودي محمد الساعد، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لللملكة العربية السعودية في غاية الأهمية، وتؤكد عمق العلاقات وثقل البلدين، وتأتي في إطار التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأضاف الساعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية ومصر أثبتا أنهما عمودا التوازن في هذه المنطقة، وبلا هذين الجناحين فإن مصير المنطقة كلها في خطر.

ولفت إلى أن القاهرة والرياض دائما على قدر المسؤولية في الاهتمام بالأخطار المحدقة بالعالم العربي والقضاء العربي والأمن العربي والاقتصاد العربي، في ظل فترة غائمة يقبل عليها العالم ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث.

وختام بأن الأحداث العالمية والأخطار المحدقة بالمنطقة توجب على الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بناء خطط مشتركة وتبادل الآراء والأفكار حول إيقاف هذه المخاطر، فيجب أن نتذكر أن السعودية ومصر أوقفا مخطط الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية من 2008، وأوقفتا الربيع العربي الذي أصبح خريفا عربيا، والدولتين على قدر هذه المسؤولية دائما.