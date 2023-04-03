بالأسماء.. ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان لـ 9 أشخاص

ارتفع عدد المصابين في حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال أسوان، لـ9 أشخاص بدلاً من 7.

وتبين وبانتقال رجال مباحث مركز شرطة دراو للمعاينة وإجراء التحريات الأولية أن المصابين خلال الحادث منهم 4 اشخاص يحملون الجنسية السودانية، و5 أخرون مصريين.

وجاءت أسماء المصابين السودانيين في الحادث كالتالي: محمد ادم خميس، عمره 25 سنه، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وعبدالماجد صابور غادر، عمره 26 سنه، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وعوض يحي حسن، عمره 26سنه، إصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وبدر الدين محمد ادم السن 23 سنه التشخيص كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

أما المصابين المصريين هم كلاً من: أحمد عبدالمالك عبدالمالك، عمره 53 سنه، إصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومصطفي يونس عبدالكريم، عمره 47 سنه، وإصابته جرح نافذ بالرأس، و محمد سعد علي، عمره 49 سنه، وإصابته اللام بالكتف الايسر، ومحمد حسين سيد، عمره 32 سنه، وإصابته كدمات بالقفص الصدري وكدمات بالرأس، و محمد عبدالموجود عبد النعيم، عمره 35 سنه، مصريين الجنسية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، ماعدا شخص واحد منهم رفض النقل.