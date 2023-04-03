الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقيع بروتوكولات بين شركتي «النيل» و«التعاون» للبترول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع المهندسان أحمد عيد وناصر شومان رئيسا شركتا النيل والتعاون للبترول بروتوكولات لمزيد من العمل المشترك بين الشركتين في الفترة القادمة.

وتضمن التوقيع بروتوكولات للتعاون في مجال الزيوت والمازوت بين شركتى النيل لتسويق البترول والتعاون للبترول.

وحضر التوقيع العديد من القيادات مدير العموم في شركتي التعاون للبترول والنيل لتسويق البترول، حيث يعد الاتفاق واحدا من الخطوات الهامة في المرحلة القادمة نحو تطوير العمل في الشركتين.

يشار إلى أن التعاون بين شركتي النيل لتسويق البترول والتعاون للبترول يأتي في إطار تنفيذ سياسة التكامل بين شركات القطاع التي وجه بها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
 

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