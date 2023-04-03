إصابة 7 أشخاص نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي أسوان

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي فى أسوان، مساء اليوم الإثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 7 أشخاص بشكل مبدئي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

من جهة أخرى كان عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً لاستعراض إجراءات تنفيذ مركز السيطرة الإقليمى التابع للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والمقرر إقامته داخل مبنى ديوان عام المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للسيطرة الكاملة والتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد البر المفوض من مصنع 144 الحربى لتنفيذ أعمال مركز السيطرة، بجانب مديرة المشروعات بالمحافظة المهندسة نهى محمود.

وأشاد محافظ أسوان خلال الإجتماع بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ، وأيضاً التشطيبات النهائية، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه، وخاصة بعد إعتماد التصميمات الخاصة بمركز السيطرة والذى سيقام على مسطح 250 م2، وبتكلفة 11.6 مليون جنيه.