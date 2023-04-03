الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شهر الفرحة.. سيدات السويس يتناولن إفطار رمضان على شاطئ الخليج (صور)

سيدات السويس
سيدات السويس

تتمتع السويس بمظاهر رمضانية خالصة تبدأ من محيط مسجد سيدي عبد الله الغريب، حيث أغلب سكانه من الأبناء الأصليين قبل أن يعود أبنائها من التهجير عقب انتصار 73 جاذبين معهم أبناء محافظات المهجر من صعيد مصر ودلتا نيلها.

 

ويحرص أبناء السويس على تنظيم التجمعات لتناول وجبة الإفطار بالحدائق المفتوحة خاصة المطلة على البحر.

 

ويستقبل الكورنيش الجديد وممشى أهل السويس وممشى النخيل يوميا الآلاف الصائمين للاستمتاع بتناول الإفطار في المناطق المفتوحة على الخليج.

 

واستغل عزت يوم الإجازة الأسبوعية، واصطحب زوجته وطفليه، للاستمتاع بتناول وجبة الإفطار بالكورنيش الجديد المطل على خليج السويس.

 

على بعد أمتار سيدات لا يجمعهن سوى حب بحر السويس، يوزعون الان المهام، لتجهيز وليمة افطار رمضاني ، يحضرها ابناء وبنات كل منهن في صحبة الاحفاد، ليتستمتعوا بنشوى تناول الأسماك والكشك بالجمبري من اعداد الحاجة صافي، والخماريت النوبية ومشروب اسواني خليط بين الكركديه والتمر الهندي الذي اعدته الحاجة راوية التي مازالت تحتفظ بجذورها الجنوبية، قبل يناولوا الحلويات الشرقية التي اشتهرت بها مدام سميرة.

 

وبعدما يستمتع الجمع بتناول تلك الوجبة الشهية التي يزيدها جمالا رائحة يود البحر ومظهر مياهه الساحر، تصحبهم الحاجة كريمة لبيتها، مكان التجمع الرسمي.

 

إبراهيم أيضا شاب من السويس اعتاد الإفطار أمام بحر السويس، تارة مع عائلته وتارة مع اصدقائه، يرى أن متعة تناول الأسماك والمأكولات البحرية، لا يضاهيها متعة، مع الاحترام الكامل للبط والحمام.

 

وتتحول تجمعات الأفكار على الكورنيش في السويس إلى جلسات ترفيه وتبادل الحلويات مع الأسرة المجاورة سواء في الحدائق أو الكورنيش يعقبها تحرك الرجال لأداء صلاة التراويح في المساجد القريبة من مكان وانهماك الاطفال في اللعب مع أقرانهم من أبناء الأسر المجاورة، لعب يبدأ بعد الافطار ليكون علاقة ربما تمتد لسنوات طويلة.

Screenshot_2023-03-26-16-11-19-53_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-11-19-53_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-10-47-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-10-47-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-10-05-07_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-10-05-07_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-09-42-43_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-09-42-43_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-09-08-22_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-16-09-08-22_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-13-26-47-31_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-13-26-47-31_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-13-37-49-40_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Screenshot_2023-03-26-13-37-49-40_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
​مصر​ السويس رمضان الإفطار البحر

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«الأعلى للآثار» يوقع مذكرة تفاهم مع متحف شنغهاي للمجموعات الفنية

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

الداخلية تكشف عن تفاصيل القبض على سلمى الشيمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

لياو ليتشيانج

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت