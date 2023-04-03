مصرع شخص فى حريق شقته بشبين القناطر بالقليوبية

لقى شخص مصرعه فى حريق فى شقته بمدينة شبين القناطر وانتقلت قوات الحماية المدنية والحريق وتم السيطرة على النيران وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام للعرض على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.



وتلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بوقوع حريق فى شقه بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى " م ا م " 45 سنة نتيجة الاختناق من الدخان، حيث رجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى كما تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة.

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر ونقلها إلى مستشفى بنها وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، نجحت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة فى منطقة المريج دائرة المركز بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة حيث تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كان المقدم دكتور أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعى " أحمد ا " 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة المريج به جرح ذبحي بالرقبة.

وتم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى " ا س " 20 سنه عاطل قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته، وعندما رفض ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.

ونجحت جهود مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث المركز فى القبض على المتهم بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.