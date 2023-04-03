الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص فى حريق شقته بشبين القناطر بالقليوبية

حريق
حريق

لقى شخص مصرعه فى حريق فى شقته بمدينة شبين القناطر وانتقلت قوات الحماية المدنية والحريق وتم السيطرة على النيران وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام للعرض على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.


وتلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بوقوع حريق فى شقه بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.


تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى " م ا م " 45 سنة نتيجة الاختناق من الدخان، حيث رجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى كما تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة.

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر ونقلها إلى مستشفى بنها وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، نجحت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة فى منطقة المريج دائرة المركز بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة حيث تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كان المقدم دكتور أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعى " أحمد ا " 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة المريج  به جرح ذبحي بالرقبة.

وتم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى " ا س " 20 سنه عاطل قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته، وعندما رفض ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.

ونجحت جهود مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث المركز فى القبض على المتهم بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

السيطرة على النيران الحماية المدنية اللواء نبيل سليم انتقلت شبين القناطر سيارات الإطفاء مدير أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر وقوع حريق

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

تعيين سامى حامد مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون في مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلي

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال