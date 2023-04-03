صناعة النواب تناقش معوقات صناعة الإطارات وأزمات شركة النقل والهندسة بالإسكندرية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين نافع عبدالهادي وعبدالحميد الدمرداش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر وما تعانيه شركة النقل والهندسة بالإسكندرية من مشكلات تمويلية وتعثر في الإنتاج، وترأس الاجتماع النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة.

ووجه النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، عدة أسئلة بشأن صناعة الإطارات في مصر، هل المنتج المحلي يكفي السوق المصرية؟ وما هي الإجراءات المتبعة لإنعاش صناعة الإطارات في مصر؟.

وقال ممثل الإنتاج الحربي إن هذا العصر يعد العصر الذهبي لصناعة الإطارات فكل الشركات تنتج، كما أن المنتج المحلي يكفي ويفيض للتصدير، موضحًا أن المشاكل ظهرت خلال مدخلات صناعة الإطارات والتي تتضمن مواد الرصاص وعناصر من الكالسيوم والزيرو وانتي مون، بجانب المنتج الرئيسي للصناعة "الرابر" وهو المادة العازلة، مشيرًا إلى أن جميع المصانع تستورد المنتج الرئيسي العازل من الخارج، كما أنه لا يوجد مصنع بمصر ينتجه.

وأفاد المهندس علاء الدين صلاح، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أن هناك بطاريات بيراميدز دخلت السوق المصرية ولكنها لم تسجل حتى الآن وأيضًا هناك شوكة جديدة أعلنت دخولها السوق وستقوم بالإنتاج خلال عام ونصف.

وقال عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه بالفعل هناك مشاكل بصناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة لإنتاج الإطارات، مشيرًا إلى تاريخ تطور الشركة والذي بدأ من عام ١٩٥٦ وحتى الآن، موضحًا أنه بعد عام ٢٠٠١ الشركة جاءت بخط تصنيع جديد لإنتاج الإطارات ولكن الماكينات أنتجت إطارات معيبة وتوقف الخط وساءت الأمور، وحتى الآن هناك ١٤٠٠ عامل يتقاضون أجرًا رغم توقف الإنتاج والعمل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بتوجيهات رئاسية لبحث وضع الشركة، واللجنة تنظر إمكانية استغلال الأرض مع المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنه يتم عمل مصنع جديد وجارٍ التقييم الآن على الأرض.