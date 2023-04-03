الكنائس تبدأ طرح جداول ومواعيد البصخة المقدسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوديع الصوم الكبير، وبهذه المناسبة بدأت الكنائس المختلفة في مصر في توزيع جداول ومواعيد نهضات البصخة المقدسة أو أسبوع الآلام والتي تتكون من صلوات السواعي التي تقال بالنغمة الجنائزية من مزمور وانجيل ونبوات، ثم عظة روحية يلقيها المتكلم او راعي الكنيسة ثم طلبات الى الله لاجل المجتمع والكنيسة والوطن.

وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة"، وفي العربية "فصح".

وتبدأ صلوات البصخة مساء أحد الشعانين في الخورس الثاني. وذلك لندرك شناعة الخطية والعصيان اللذان سَبَّبَا خروج آدم وحواء من الفردوس، و تكسى المنجليتين القبطي والعربي بالستور السوداء. يغلق باب الهيكل وتدلى عليه ستائر سوداء.

لا تقام قداسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إشارة إلى الطقس القديم الذي كان يأمر بحفظ خروف الفصح من اليوم العاشر حتى يذبح في الرابع عشر من الشهر. وقد دخل السيد المسيح أورشليم في يوم الأحد، و تقام القداسات يوم الخميس أشارة إلى أن خروف الفصح كان محفوظاً لم يذبح بعد.

يحسب اليوم في طقس الكنيسة من الغروب إلى غروب اليوم التالي، و تتكون صلوات البصخة المقدسة من 10 ساعات (صلوات يومية)، خمسة ليلية وخمسة صباحية وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

يقرأ أنجيل متى يوم الثلاثاء وأنجيل مرقس يوم الأربعاء وأنجيل لوقا يوم الخميس وأنجيل يوحنا ليلة سبت الفرح.