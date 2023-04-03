الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس تبدأ طرح جداول ومواعيد البصخة المقدسة

جريدة الدستور

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوديع الصوم الكبير، وبهذه المناسبة بدأت الكنائس المختلفة في مصر في توزيع جداول ومواعيد نهضات البصخة المقدسة أو أسبوع الآلام والتي تتكون من صلوات السواعي التي تقال بالنغمة الجنائزية من مزمور وانجيل ونبوات، ثم عظة روحية يلقيها المتكلم او راعي الكنيسة ثم طلبات الى الله لاجل المجتمع والكنيسة والوطن.

وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة"، وفي العربية "فصح".

وتبدأ صلوات البصخة مساء أحد الشعانين في الخورس الثاني. وذلك لندرك شناعة الخطية والعصيان اللذان سَبَّبَا خروج آدم وحواء من الفردوس، و تكسى المنجليتين القبطي والعربي بالستور السوداء. يغلق باب الهيكل وتدلى عليه ستائر سوداء.

 لا تقام قداسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إشارة إلى الطقس القديم الذي كان يأمر بحفظ خروف الفصح من اليوم العاشر حتى يذبح في الرابع عشر من الشهر. وقد دخل السيد المسيح أورشليم في يوم الأحد، و تقام القداسات يوم الخميس أشارة إلى أن خروف الفصح كان محفوظاً لم يذبح بعد.

 يحسب اليوم في طقس الكنيسة من الغروب إلى غروب اليوم التالي، و تتكون صلوات البصخة المقدسة من 10 ساعات (صلوات يومية)، خمسة ليلية وخمسة صباحية وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

 يقرأ أنجيل متى يوم الثلاثاء وأنجيل مرقس يوم الأربعاء وأنجيل لوقا يوم الخميس وأنجيل يوحنا ليلة سبت الفرح.

اثنين البصخة البصخة البصخة المقدسة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

تعيين سامى حامد مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون في مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلي

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال