وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير برئاسة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، تناول بحث مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن الزغبي، المدير الإقليمي للبنك في القاهرة.

وقال الوزير إنه جار التنسيق حاليًا مع البنك لاستضافة القاهرة النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للخروج بهذا الحدث الهام بالشكل الذي يليق بمكانة مصر في قلب القارة الإفريقية.

وأوضح سمير، أن المعرض يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مختلف الدول الإفريقية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، حيث يمثل المعرض فرصة متميزة لتجمع ممثلي كبريات الشركات الإفريقية وعقد صفقات تحقق التكامل التجاري والصناعي والاستثماري في القارة السمراء، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشارك بالمعرض شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام التي تمثل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية من كل الدول الإفريقية.

وأضاف الوزير أن استضافة هذا المعرض تأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة وأفريكسيم بنك لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

من جانبها، أكدت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، مشيرة إلى أن معرض التجارة البينية الإفريقي يوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أن الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الإفريقي، والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا خلال عام 2021، شهدت إجراء تعاقدات بنحو 35 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13 ألف زائر من رجال الأعمال.

ويعد المعرض مبادرة مصرية، حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض، والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018، بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.