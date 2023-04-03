الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أصوات من السماء.. المنشدة مريم عاطف: الشيخ محمود التهامي قدوتي في الإنشاد

جريدة الدستور

عرضت القناة الأولى الفضائية المصرية تقريرا مفصلا ضمن حلقات تحت مسمى «أصوات من السماء» عن المنشدين الجدد للإنشاد الديني.

وفي السياق، قالت المنشدة مريم عاطف التي تبلغ من العمر “13 عاما”، إنها كانت تستمع للشيخ محمود التهامي منذ صغرها، والتحقت بالإنشاد الديني بدعم زملائها بعد أن أحببت الإنشاد كثيرًا.

وتابعت، خلال حوارها على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن والديها دائمًا الدعم والعون لها ولم يتأخرا عني في شيء، وكان هناك شيخ يساعدها في الإنشاد وهو من قام بتوصيلها للالتحاق بمدرسة الإنشاد، فيما اختبرها الشيخ محمود التهامي ومصطفى النجدي وطه الإسكندراني، معلقة بـ "بأنها تشرفت بمعرفتهم فهم أشخاص رائعون وأكثر ناس لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى".

وعبرت خالد عن سعادتها كونها ملقبة بـ منشدة مع الشيخ محمود التهامي فهذا أكثر من رائع، فهي تعتبره قدوتها كما أنها تقوم بالتدريب حتى أصل إلى مستواه منذ 6 سنوات، مضيفًا أنها تعملت أول مقام علي يد الشيخ طه الإسكندراني هو "ميلاد طه".

الإنشاد الديني أصوات من السماء المنشدين المنشدة مريم عاطف مريم عاطف مصطفى النجدي الشيخ محمود التهامي طه الإسكندراني مدرسة الإنشاد الديني

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مدبولى يناقش مقترحات التوسع فى إقامة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة

وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه