أصوات من السماء.. المنشدة مريم عاطف: الشيخ محمود التهامي قدوتي في الإنشاد

عرضت القناة الأولى الفضائية المصرية تقريرا مفصلا ضمن حلقات تحت مسمى «أصوات من السماء» عن المنشدين الجدد للإنشاد الديني.

وفي السياق، قالت المنشدة مريم عاطف التي تبلغ من العمر “13 عاما”، إنها كانت تستمع للشيخ محمود التهامي منذ صغرها، والتحقت بالإنشاد الديني بدعم زملائها بعد أن أحببت الإنشاد كثيرًا.

وتابعت، خلال حوارها على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن والديها دائمًا الدعم والعون لها ولم يتأخرا عني في شيء، وكان هناك شيخ يساعدها في الإنشاد وهو من قام بتوصيلها للالتحاق بمدرسة الإنشاد، فيما اختبرها الشيخ محمود التهامي ومصطفى النجدي وطه الإسكندراني، معلقة بـ "بأنها تشرفت بمعرفتهم فهم أشخاص رائعون وأكثر ناس لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى".

وعبرت خالد عن سعادتها كونها ملقبة بـ منشدة مع الشيخ محمود التهامي فهذا أكثر من رائع، فهي تعتبره قدوتها كما أنها تقوم بالتدريب حتى أصل إلى مستواه منذ 6 سنوات، مضيفًا أنها تعملت أول مقام علي يد الشيخ طه الإسكندراني هو "ميلاد طه".