الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الربان وسام عباس حافظ بندوة التنسيقية: الجيش المصرى حقق انتصارًا تاريخيًا

الربان وسام عباس
الربان وسام عباس حافظ

قال الربان وسام عباس حافظ، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة: "قمنا بعدد 99 عملية في 3 سنوات خلال حرب الاستنزاف حققنا خلالها انتصارات كبيرة على العدو، كان أهمها تدمير المدمرة إيلات، وهو ما غيّر مجرى الحرب، ودمرنا مواقع قوية للعدو، وبعد هذه المرحلة قام أبطال القوات المسلحة بانتصار تاريخي خلال حرب أكتوبر، ويرجع سبب هذا الانتصار إلى الاستطلاع الجيد ودراسة العمليات والتنفيذ الجيد".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "انتصارات العاشر من رمضان".

وأضاف "حافظ": "إننا واجهنا دولًا عظمى خلال الحرب، فلم نكن نحارب الكيان الصهيوني فقط، بل حاربنا عدة دول قوية كانت تساند العدو بشكل مباشر، وتفوقنا عليهم خلال هذه الحرب عن طريق رصد مواقعهم والاستعداد الجيد لضربهم، ثم انتقلنا إلى مرحلة السلام لاسترجاع باقي الأرض حتى استرددنا سيناء بالكامل وقناة السويس".

ووجه نصيحة للشباب المصري بأن يكون لديه وعي، وأن يثق في قيادته السياسية وعدم الانسياق وراء الجماعات المتطرفة، وأكد أنه يجب عليهم دعم القيادة السياسية في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.

كما أكد على ضرورة اتحاد الدول العربية في مواجهة الكيان الصهيوني وصد أي محاولات للفتنة والتصدي للحروب النفسية التي تستخدمها بعض الدول.

أدار الحوار، خلال الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كل من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاصة، كما يشارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حسبوا (الدفعة 95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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