الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على مواطن متوفى داخل منزله فى الشرقية

جثة
جثة

لفظ مواطن بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أنفاسه داخل منزله، وتبين أنه يعيش بمفرده ويرجح حدوث وفاته إثر سكتة قلبية تعرض لها، وبالعرض على نيابة أبوكبير طلبت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول "محمد ع"، 65 سنة، مقيم نطاق مدينة أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يعيش بمفرده بالشقة، وخلو الجثمان من أى إصابات ظاهرية ويرتدى كامل ملابسه،وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان من قبل مفتش الصحة رجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية، تم تحرير المحضر رقم 1816 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

مركز أبوكبير محافظة الشرقية نيابة أبوكبير

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