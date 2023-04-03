الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد البازار الجديد ويتابع انتظام حركة البيع والشراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل "سوق الخضروات "،  في إطار المتابعة المستمرة للأسواق و انضباط حركة البيع والشراء، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية داخل الأسواق، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وخلال جولته داخل بازار بورسعيد،  تفقد محافظ بورسعيد محال الخضروات والفواكه واللحوم،  كما تفقد معرض"  أهلا رمضان " واطمئن على انتظام حركة البيع والشراء، داخل البازار،  وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

- التشديد على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار وتوفير السلع بكميات تلبي احتياجات

وشدد المحافظ، على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع بكميات تلبي احتياجات أبناء المحافظة، والالتزام بالأسعار المعلن عنها من الجهات التموينية، كما شدد المحافظ على منع وضع أي إشغالات بمحيط السوق والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لسوق الخضروات والذي أصبح مزارا سياحيا لزائري بورسعيد.

وأكد المحافظ  أن معرض أهلا رمضان يضم بالإضافة إلى السلع الأساسية، كل السلع التى تتعلق باستهلاك أبناء بورسعيد خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بمشاركة عدد كبير من عارضي السلع الغذائية على مستوى المحافظة، كما لفت محافظ بورسعيد إلى استمرار حملات الرقابة التموينية على الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب من قبل بعض التجار.

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احتياجات المواطنين احتياجات المواطن استمرار حملات الرقابة أبناء المحافظة استراتيجية احتياجات

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