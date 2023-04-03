أية سماحة تنشر صورتها مع شيرين رضا في كواليس «الصفارة»

نشرت الفنانة أية سماحة صورة لها بصحبة شيرين رضا من كواليس مسلسل الصفارة الذي يعرض على قناة «دي إم سي» في الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بعد الفطار، وكتبت أية سماحة على الصور: «أنا وشيرين رضا صحبتي».

وشهدت الحلقات الماضية ظهور مميز للفنانة شيرين رضا التي تقوم بدور صاحبة شيرين زوجة أحمد أمين وكانت تحاول أن تصلح العلاقة بينهم بسبب أزمة منتصف العمر التي يمرون بها.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذي يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".