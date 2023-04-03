بالتزامن مع مسلسل عملة نادرة.. لماذا يعد تعليم الفتيات أمر مهم؟

لم يتوقف مسلسل عملة نادرة التي تقوم ببطولته نيللي كريم على مناقشة قضية حرمان المرأة في صعيد مصر من الميراث وإجبارها على الحصول على مبلغ مالي فقط، بل ناقش أيضا حرمان المرأة من التعليم، عندما جسدت فريدة سيف النصر دور المرأة المقهورة التي أجبرت على ترك التعليم، لذلك فإن تعليم الإناث أمر مهم للغاية.

في حين أن ابنتها الدكتورة أنس التي تقوم بدورها ندى موسى في مسلسل عملة نادرة كافحت من أجل تعليمها دونا عن أهل قريتها جميعا، والنتيجة أنها أصبحت مختلفة عنهم في كل شيء في طريقة التفكير والأسلوب والانتصار للإنسانية، لذلك يعد تقديم التعليم الجيد والشامل للفتيات الصغيرات يعزز تقدم المجتمع ككل.

بالتزامن مع مسلسل عملة نادرة.. أهمية تعليم الإناث؟

زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة

من بين 163 مليون شاب أمي في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 63 % من الإناث، سيؤدي توفير التعليم لجميع الأطفال إلى زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة ودفع التنمية إلى الأمام في المناطق المتعثرة.

أطفال مزدهرون

وفقًا لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات فإن أطفال الأمهات المتعلمات أكثر عرضة بمرتين للبقاء على قيد الحياة بعد سن الخامسة.

الزواج اللاحق

كما اقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان في البلدان المتخلفة تتزوج واحدة من كل ثلاث فتيات قبل بلوغ سن 18 عامًا، لكن التعليم سيؤخر زواج القاصرات وسيقضي على تلك الظاهرة.

الحد من الفقر

عندما تُمنح المرأة حقوقًا متساوية وإمكانية متساوية في الحصول على التعليم فإنها تستمر في المشاركة في الأعمال التجارية والنشاط الاقتصادي، حيث تكافح زيادة القدرة على الكسب والدخل ضد الفقر الحالي والمستقبلي من خلال التغذية والكساء وإعالة أسر بأكملها.

الاعتماد على الذات

يعد التعليم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة لأنه يمكّنها من الاعتماد على الذات ويخفف من الحاجة إلى الاعتماد على شخص ثالث لبقائها على قيد الحياة وعائلتها.

السيطرة على أسلوب حياتها

عندما تذهب الفتاة إلى المدرسة والكلية تتعرف على حقوقها وواجباتها تجاه الوطن والمجتمع، تعرف حقوقها مما يساعدها على التحكم في حياتها، يمكن للفتاة أن تصنع مستقبلها ويمكنها اختيار مهنتها عندما تستطيع أن تعيش حياة محترمة، يمكنها اتخاذ قرار حياتها دون أي قيود.