الرئيس الروسى يوقّع مرسومًا لإنشاء صندوق لدعم المشاركين فى حرب أوكرانيا

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما لإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في الحرب الروسية- الأوكرانية .

ووفقا للمرسوم الذي تم نشره اليوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، سيدعم الصندوق الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا، وفقا لقرارات السلطات العامة لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، في الأعمال القتالية كجزء من القوات المسلحة للجمهوريتين، منذ 11 مايو 2014.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد الصندوق أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي عن أنه في الربع الأول من عام 2023، تلقت روسيا 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية.

وقال مكتب المدعي العام: منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا 10، وجمهورية لاتفيا 1، وإمارة ليختنشتاين 1".