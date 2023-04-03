الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

جثة
جثة

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وجرى نقله إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

طريق الفيوم الصحراوى الخدمات الأمنية النيابة العامة

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