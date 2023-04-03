التعاملات الصباحية| أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

أصبحت أسعار الأعلاف تتصدر محركات البحث جوجل، حيث أن أسعارالأعلاف تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، فقد شهدت أسعار الأعلاف استقرارا نسبيا اليوم في الأسواق، ولكن ارتفعت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل 1600 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس الأحد 1300 جنيها للطن.

أسعار اعلاف الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار اعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني اليوم الأثنين 3 أبريل 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة اليوم الأثنين 3 أبريل 2023

أستقرات أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي لتسجل اليوم 18500 جنيه،نفس أسعار أمس الأحد.

أستقرات أسعار الذرة الصفراء المستوردة الأرجنتيني لتسجل اليوم 18500 جنيه ، نفس أسعار أمس الأحد.

أستقرات أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، نفس أسعار أمس الأحد.

أستقرات أيضًا أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، نفس أسعار أمس الأحد.

أستقرات أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، نفس أسعار أمس الأحد.

أسعار فول الصويا المستورد اليوم الأثنين 3 أبريل 2023

استقرت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند 34500 جنيه ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند 35500 جنيه، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 34000 جنيه عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 34000 جنيه ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

استقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

ارتفعت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل 1600 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس الأحد 1300 جنيها للطن.

أسعار البادي اليوم الأثنين 3 أبريل 2023

استقرات أسعار العلف بادى 23% اليوم 25000 جنيه، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات أسعار طن العلف نامي 21% اليوم 24950 جنيه للطن ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات أسعار طن العلف ناهي 19% اليوم 24800 جنيه للطن ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات أسعار طن العلف بادي نامي اليوم بـ 24600 جنيه للطن ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات العلف بياض 18% اليوم بـ 22000 جنيه ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات طن العلف بياض 17% بـ 21800 جنيه، ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات طن بياض 16% بـ 21600 جنيه للطن ، عند نفس أسعار أمس الأحد.

استقرات سعر طن علف بياض 14% بـ 21350 جنيه ، عند نفس أسعار أمس الأحد.