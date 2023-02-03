الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج علف حيوانى فاسدة فى المنوفية

علف حيواني فاسدة
علف حيواني فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

وجرى ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "دون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وبحوزته 20 طن "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية"، معبأة داخل شكائر دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة الجرائم التموينية الأعلاف الحيوانية التدليس الغش

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وائل لطفي

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