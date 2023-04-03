الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تعلن تسليم عدة مقاتلات «ميغ- 29» إلى أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت بولندا، اليوم، أنها سلمت عدة مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى أوكرانيا، وذلك بحسب لسان مارسين بريداتش، رئيس قسم السياسة الدولية في مكتب الرئاسة البولندية، في تصريح للمحطة الإذاعية "RMF FM".

وأشار رئيس قسم السياسة الدولية في مكتب الرئاسة البولندية، إلى أن بولندا بطبيعتها تعتزم إخراج هذه المقاتلات من الخدمة في المستقبل القريب، مضيفًا أنها مقاتلات تم إنتاجها في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي وكان ينبغي استبدالها في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح "بريداتش" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا أرسلت طائرات ميغ- 29 إلى أوكرانيا: "لقد تم بالفعل إرسال عدة طائرات ميغ، على حد علمي".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن أوكرانيا ستشتري 100 ناقلة جند مصفحة من طراز "Rosomak" البولندية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: تلقيت أمس طلبًا من رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال لشراء 100 روسوماكس، يتم إنتاجها هنا.

كما أشار رئيس الوزراء البولندي، إلى أن تطوير صناعة الدفاع البولندية "يكتسب زخمًا"، حيث من المتوقع طلبيات جديدة في المستقبل القريب، لا سيما من السعودية وسلوفينيا بحسب قوله.

ووفقًا لـ"مورافيتسكي": "سيتم دفع ثمن روسوماكس" من الأموال الأوروبية المخصصة، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا.

بولندا أوكرانيا ميغ-29 الرئاسة البولندية الاتحاد السوفيتي

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