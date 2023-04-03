بعد زيارة الرئيس السيسى.. علاقات تاريخية وثيقة تجمع مصر والسعودية (فيديو جراف)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية "فيديو جراف" عن أبرز الملفات التي تجمع مصر والسعودية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية التي قام بها مساء أمس الأحد، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وفيما يلي التفاصيل: