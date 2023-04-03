الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد زيارة الرئيس السيسى.. علاقات تاريخية وثيقة تجمع مصر والسعودية (فيديو جراف)

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الملك سلمان

عرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية "فيديو جراف" عن أبرز الملفات التي تجمع مصر والسعودية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية التي قام بها مساء أمس الأحد، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وفيما يلي التفاصيل:

  • تتسم العلاقات بين القاهرة والرياض بالديناميكية السريعة.
  • العلاقات تتسم بتفاعلها مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
  • مصر والسعودية تسعيان لتشكيل منظومة أمان تحمي الداخل العربي.
  • أجندة الزيارة تحمل مجموعة ملفات ثنائية وإقليمية ودولية.
  • ليبيا والعراق وسوريا ملفات دائمة على أجندة التواصل.
  • أيضًا الملفات الفلسطينية والليبية واليمنية محل بحث للزيارة.
  • العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تحسنًا مطردًا مؤخرًا.
الرئيس السيسي السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة والرياض فلسطين اليمن

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