إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني مزار وأبوقرقاص بالمنيا
كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ ، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت من رصد وإزالة 18 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص.
قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي ،حيث قام حي شمال المدينة برئاسة محمد ابو الليل بالتعاون مع إدارة الازالات والإشغالات وفيين تنظيم منطقة ومسئول الجمعية الزراعية بإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بالبناء وتم تسليم المواقع لفنيي التنظيم ومسؤول الجمعية الزراعية.
- إزالة 4 حالات تعد في قرية بني علي
وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بني علي برئاسة سعد أسحق قامت بإيقاف حالة تعدى على ارض زراعية بمعصرة حجاج وتم ردم حفر الاساسات، وإزالة حالتي تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بنجع محمد عبد القادر ببني علي، كما تمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها 70 مترا بشارع سور المصنع وتم تحميل البلوك في وجود مشرفي الحي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف رئيس المركز أنه قام بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية الناصرية علي مساحة قيراط، كما تمكن شريف سمير نائب رئيس المركز و رئيس حي غرب ومسؤول تنظيم المنطقة وإدارة الإزالات والإشغالات من إزالة حالتي تعد على أرض زراعية على مساحة قيراط و 8 أسهم بحوض الخزام، كما تم إزالة 3 حالات تعد أيضا على أرض زراعية على مساحة 22 سهما بحوض العمدة.
وأشار رئيس مركز ومدينة بني مزار إلى قيام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو جرج بإيقاف حالة تعد " إعادة مخالفة" شدة خشبية خارج الحيز العمرانى بقريه صفط، وتم فك الشدة الخشبية بالكامل، كما تمكنت الوحدة المحلية بصندفا من فك شدة خشبية فى المهد للمرة الثانية بقرية صندفا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن جانبه أكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، استمرار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ بشأن إزالة حالات التعدي، وأنه تم رصد وإزالة حالتي تعدي بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.