الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوى الغربى بسمالوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة.
 

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام 7869 ف ه ر، 1272 ج ب ج، بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: هشام.م 59 عاما، أحمد.م 24 عاما، محمد .ر 23 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة القاهرة، وتوبة.س 50 عاما، تقيم في محافظة الفيوم، وشخص خامس مجهول الاسم والعنوان.
 

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسر بالعمود الفقري وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي.

اصابة 5 اشخاص تصادم سيارتين ملاكى الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط مستشفي سماوط النموذجي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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