الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الإحصاء»: 10.2 مليار دولار تبادل تجارى مع السعودية.. والصادرات المصرية تقفز لـ2.4 مليار دولار

التبادل التجارى
التبادل التجارى

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والمملكة السعودية إلى 10.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9 مليارات دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.
وسجلت الصادرات المصرية للسعودية نحو 2.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، بنسبة 11.2%.
تمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.4 مليون دولار، فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 227.3 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.
بينما سجلت واردات مصر من السعودية ارتفاعًا إلى حدود 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها مليار دولار بنسبة 14.3%، وتمثلت أهم الواردات فى: 

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة  2.5 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة  194.4 مليون دولار، ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 390.5 مليون دولار، منتجات كيماوية بقيمة 194.4 مليون دولار، ورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 169.8 مليون دولار.
كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 51.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022، مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار.
كما بلغت واردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.

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