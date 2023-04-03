الحلقة 11 من الكتيبة 101.. تعرض عملية الدواعش ضد الأقباط وثأر الجيش المصرى

عرضت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101 حادثة قتل التنظيم الإرهابي داعش للمصريين الأقباط في ليبيا والتي حدثت عام 2015.

الثأر الفوري والقوي

واسترجعت الحلقة هذا الحدث، وكيف كان رد قوات الحيش المصري القوي والفوري عليه بالثأر لهم بالطيران الحربي فى عمق ليبيا وقتل العناصر الإرهابية المسئولة عن العملية الإرهابية قبل توغلها إلى شمال سيناء.

وأعلنت مصر حينها أنها تحتفظ بحق الرد للقصاص من هؤلاء القتلة.

وبالفعل وجهت مصر ضربات متتالية قوية على مواقع الإرهابيين وألحقت بهم خسائر كبيرة، وأعقب ذلك خطابًا للرئيس السيسي يعلن فيه أن مصر مسئولة عن الثأر لأبنائها وتتوعد بالقضاء على الإرهاب.



ويذكر أن حادثة قتل تنظيم داعش للمصريين في ليبيا يعود إلى عام 2015، وقد قام التنظيم بذبح 21 مصري قبطي أمام الكاميرات وقاموا بنشر هذا الفيديو على وسائل التواصل، تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب".

كما ظهر الفيديو على إحدى السواحل يشار إليها على إنها في ليبيا، كذلك أظهرت الصور معاملة مهينة من عناصر داعش للأسرى، حيث ساقاهم التنظيم واحداً واحداً، كما أظهرت إحدى الصور عقب ذلك تلطخت مياه البحر بلون الدم.



وعرضت الحلقة الحادية عشر من المسلسل كذلك دخول الطبيب وحيد الفعلي في الجماعة التكفيرية بعد تنفيذه عملية قتل عمه وابنه ضمانًا لإثبات ولاؤه للجماعة مثلما اشترط عليه من قبل التكفيري أبو أسامة.

و اختار أبو أسامة اسم" حكيم" للطبيب وحيد ليكون كنية له في الجماعة لكي يكون اسمًا مميزًا.

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‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم: عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.