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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

الثاني عشر من رمضان..
الثاني عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 ابريل 2023

مع البحث عن حالة الطقس في اليوم الثاني عشر من رمضان في ظل التقلبات الجوية غير المستقرة هذه الأيام، رغم انتهاء فصل الشتاء بشكل رسمي في مارس، نعرض لكم في هذا التقرير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 اليوم الثاني عشر من رمضان.

حالة الطقس اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 

 يسود الإثنين 12 رمضان 1444 طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء والبلاد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وبارد ليلًا على معظم المحافظات، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

مع العلم أن الأرصاد الجوية حذرت في بيانها من وجود نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتكون هذه الأتربة عالقة نهارًا على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة، شمال الصعيد.

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بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 31.

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 31.

6 أكتوبر: الصغرى  17 والعظمى 32.

بنها: الصغرى 18 والعظمى  31.

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 30.

العلمين الجديدة: الصغرى 16 والعظمى 30.

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 28.

سيوة: الصغرى 15 والعظمى 30.

كاترين: الصغرى 10 والعظمى 24.

بورسعيد: الصغرى 16 العظمى 26.

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 31.

الإسماعيلية: الصغرى 16 والعظمى  32.

السويس: الصغرى 18 والعظمى 31.

شرم الشيخ: الصغرى 19 والعظمى 31.

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 30.

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 32.

بني سويف: الصغرى 16 والعظمى 32.

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 31.

أسيوط: الصغرى 15 والعظمى 31.

سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 31.

الأقصر: الصغرى 16  والعظمى 33.

أسوان: الصغرى 18 والعظمى 33.

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