الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة في نهار رمضان.. تفاصيل قتل رجل لطليقته بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ (30) مارس الماضي وقد تمكن الأهالي من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجني عليها بالتعدي عليه وإحداث إصابات متفرقة به، وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

وبسؤال كريمة المجني عليها "مصابة بسحاجات متفرقة" أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاة وطليقها المتهم بسبب إحتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك فقام بتطليقها وقيامها بترك مسكن الزوجية منذ شهر، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة  أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدى عليه على ذمة التحقيقات.

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