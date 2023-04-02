الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فطارك عندنا| طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ رمضان (فيديو)

مكرونة
مكرونة

تسعى الكثير من ربات البيوت لتحضير وجبات إفطار شهية، ومحملة بالفيتامينات والمعادن، حيث تعتبر المكرونة من الوجبات المفضلة عند الصغار والكبار، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نجرسكو الفراخ لإفطار شهي برمضان.

 

طريقة عمل مكرونة نجرسكو الفراخ

المقادير :

  • صدور دجاج مقطع.
  • مكرونة.
  • مشروم.
  • بصل وثوم.
  • زعتر وبقدونس.
  • جبن موتزاريلا.
  • دقيق.
  • لبن.
  • سمن.
  • ملح وفلفل أسود.

 

خطوات تحضير طريقة عمل نجرسكو الفراخ

طريقة التحضير:

  • قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيها في طاسة بها سمن على النار حتى تصفر.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدًا وأضيفي قليلًا من الزعتر المفروم.
  • أضيفي الدجاج المقطع والمشروم والملح والفلفل وقلبيها جيدا.
  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح.
  • أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا وضعي السمن مع الدقيق حتى يختلط.
  • أضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم ضيفي إليه القليل من الكريمة اللباني.
  • ضعي الخليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبن الموتزاريلا.
  • أدخليها فرنًا ساخنًا حتى يحمر وجهها.

 

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