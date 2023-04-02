فطارك عندنا| طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ رمضان (فيديو)

تسعى الكثير من ربات البيوت لتحضير وجبات إفطار شهية، ومحملة بالفيتامينات والمعادن، حيث تعتبر المكرونة من الوجبات المفضلة عند الصغار والكبار، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نجرسكو الفراخ لإفطار شهي برمضان.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو الفراخ

المقادير :

صدور دجاج مقطع.

مكرونة.

مشروم.

بصل وثوم.

زعتر وبقدونس.

جبن موتزاريلا.

دقيق.

لبن.

سمن.

ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير طريقة عمل نجرسكو الفراخ

طريقة التحضير: