الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمدينة إسنا فى محافظة الأقصر

أرشيفية
أرشيفية

 لقي طفل مصرعه غرقًا فى نهر النيل خلال السباحة قبل وقت الإفطار، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتمكن رجال الإنقاذ النهرى بمعاونة الأهالى فى انتشال جثمان الطفل، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى لفحصها ومعرفة هويته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارًا من الأهالى يفيد بغرق طفل فى نهر النيل خلال السباحة قبل الإفطار بدقائق، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة إسنا، ورجال الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى انتشال جثمانه، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى لفحصها ومعرفة هويته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

طفل السباحه مدينة إسنا محافظة الأقصر رجال الإنقاذ النهري الإجراءات القانونية النيابة العامة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

انفجار فى سان بطرسبرغ يودى بحياة مراسل عسكرى روسى

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد فى مواجهة خرافات خطيب الجمعة وعفاريت قحافة

دنيا سمير غانم.. نجمة الجيل

«التجارة»: فتح قنوات تواصل بين المصدرين المصريين والمستوردين الأستراليين

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية