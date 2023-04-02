يسدد فاتورة المياه أصحاب عدادات المياه القديمة، ويتم حسابها بناءًا على حجم استهلاكهم الشهري، وأتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدة وسائل يستطيع من خلالها المواطنين إجراء استعلام عن فاتورة المياه بالإضافة إلى سدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة لتسديدها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة المياه وطرق سدادها إلكترونيًا.

رابط استعلام عن فاتورة المياه

يستطيع أصحاب عداد المياه إجراء استعلام عن فاتورة المياه من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالدخول على الرابط http://www.dkwasc.com.eg/fatora/

ثم اضغط على دفع الفواتير الشهرية فاتوره المياه ، ثم قم بتسجيل كل البيانات الخاصة بك، ثم كتابة قراءة العداد، ثم اضغط على زر الاستعلام، وسيظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك وقيمة فاتورة المياه.

رابط سداد فاتورة المياه إلكترونيًا

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رابط سداد فاتوره المياه، الدخول عبر رابط شركة مياه الشرب أو الضغط على الرابط التالي: https://www.hcww.com.eg/، ثم اختيار شركة المياه التابع لها، ثم كتابة رقم الدفع الإلكتروني المدون على فاتورة المياه، والضغط على زر التالي، واتباع التعليمات المتبقية حتى تتمكن من سداد فاتوره المياه إلكترونيًا.

ويمكن سداد فاتورة المياه عن طريق تطبيق (HCWW 125) والذي وفرته الشركة القابضة لمياه الشرب على جوجل بلاي، ويمكن تشغيله بسهولة عبر منصة آندرويد بمختلف تحديثاته، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق واختيار المحافظة التابع لها وكتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير والضغط على زر الاستعلام، حيث يظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب،كما يمكن إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

كما يمكن سدادها عن ماكينة الصراف الآلي للبنوك، مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات، شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال «فوري، مصاري، ضامن».