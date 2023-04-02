الأحد 02 أبريل 2023
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منوعات

أسرع استعلام عن فاتوره الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

فاتوره الغاز 
فاتوره الغاز 

يبحث آلاف من المواطنين بمختلف المحافظات مع بداية شهر أبريل عن أسرع استعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023 عبر جوجل، للاستفادة من التحول الرقمي، والذي تسعى الدولة لتطبيقه بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسرع استعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

وتنشر “الدستور” رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023 وخطوات الاستعلام عن الفاتورة.

ومن جانبها، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“، التي تتبع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإعلان اليوم السبت الموافق يوم 1 أبريل 2023، عن البدء في استقبال قراءة الغاز المنزلي شهر أبريل للوحدات بشكل إلكتروني في أول أيام شهر أبريل وإلى يوم 20 من ذات الشهر.

وفي سياق متصل، ستوفِّر شركة بتروتريد، ما سيقرب من 15 طريقة إلكترونية متنوعة يستطيع من خلالها جميع عُملاء الشركة التسجيل في القراءة الشهرية أو بدفع فاتورة الغاز الخاصة في وحداتهم السكنية وهي:

شركات الغاز تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل  2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

  • من خلال تطبيق بتروميتر، والذي سوف يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي بشكل مباشرة عبر كاميرا الهاتف المحمول؛ لكي يتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة بقاعدة البيانات بالشركة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
  • ومن خلال الموقع الإلكتروني بالشركة عبر الرابط التالي (من هنا).
  • إبلاغ القراءة لمحصل الشركة للقيام بتسجيلها فوريًا بماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة بالمناطق المفعل بها الخدمة.
  • عن طريق تطبيق “محفظة فون كاش” في البنك الأهلي أو منخلال تطبيق محفظة "BM walt" بنك مصر.
  • تطبيق “موبايل ماي فوري” يتاح تحميله التطبيق من المتجر الملائم في هاتفك المحمول.
  • وتطبيق موبايل جوميا.
  • من خلال مكاتب البريد المصري.
  • ومن خلال كافة منافذ “شركات التحصيل الإلكتروني” المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية (ماكينةفوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ وخدماتي ـ ضامن).
  • من خلال (جميع ماكينات الصرف الآلي في بنك مصر وفي بنك بلوم وفي البنك الأهلي المتحد).
  • وأيضا عن طريق رقم التليفون الأرضي في كل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.
  • الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

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